Пять человек погибли в ДТП с фурой на трассе Москва – Рига

На трассе в Тверской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибло пять человек. Двое из них были несовершеннолетними. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.





"12 ноября 2023 года ​на 328-м километре трассы М9 Балтия Москва – Рига ​легковой автомобиль под управлением мужчины выехал на встречную полосу, где ​произошло столкновение с фурой, вследствие чего погибло пять человек, ​двое из которых несовершеннолетние", — говорится в публикации ведомства.

Нелидовский межрайонный следственный отдел проверяет обстоятельства трагедии. После расследования будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.