Пять человек погибли в ДТП с фурой на трассе Москва – Рига
ДТП в Тверской области. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Тверской области
На трассе в Тверской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибло пять человек. Двое из них были несовершеннолетними. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
"12 ноября 2023 года на 328-м километре трассы М9 Балтия Москва – Рига легковой автомобиль под управлением мужчины выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой, вследствие чего погибло пять человек, двое из которых несовершеннолетние", — говорится в публикации ведомства.
Нелидовский межрайонный следственный отдел проверяет обстоятельства трагедии. После расследования будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно о том, что три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе минувшей ночью. Выжил только виновник аварии.