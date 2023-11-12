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12 ноября, 18:34

Пять человек погибли в ДТП с фурой на трассе Москва – Рига

<p>ДТП в Тверской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/su_skr69/1971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Тверской области</a></p>

ДТП в Тверской области. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Тверской области

На трассе в Тверской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибло пять человек. Двое из них были несовершеннолетними. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

  • ДТП в Тверской области. Фото © t.me / СУ СК РФ по Тверской области
    ДТП в Тверской области. Фото © t.me / СУ СК РФ по Тверской области
  • ДТП в Тверской области. Фото © t.me / СУ СК РФ по Тверской области
    ДТП в Тверской области. Фото © t.me / СУ СК РФ по Тверской области

ДТП в Тверской области. Фото © t.me / СУ СК РФ по Тверской области

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"12 ноября 2023 года ​на 328-м километре трассы М9 Балтия Москва – Рига ​легковой автомобиль под управлением мужчины выехал на встречную полосу, где ​произошло столкновение с фурой, вследствие чего погибло пять человек, ​двое из которых несовершеннолетние", говорится в публикации ведомства.

Нелидовский межрайонный следственный отдел проверяет обстоятельства трагедии. После расследования будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее стало известно о том, что три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе минувшей ночью. Выжил только виновник аварии.

Юрий Лысенко
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