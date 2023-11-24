Названа причина пожара на цветочном складе в Москве, который унёс жизни семи человек

Завершено расследование пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, в результате которого погибло семь человек. Как выяснили следователи, огонь вспыхнул из-за искры от сварочного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Момент пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Видео © t.me / Следком

"20 ноября 2022 года при ведении в переходе к складскому зданию сварочных работ искры от сварочного аппарата попали на находящиеся рядом сухоцветы, пламя с которых интенсивно распространилось по переходу к складскому зданию, где возник пожар", — говорится в сообщении.

В пожаре обвиняется руководитель организации, который "не обеспечил для сотрудников дополнительные эвакуационные выходы из здания". В результате халатности семь человек оказались в ловушке и не смогли выбраться из горящего помещения. В настоящее время задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности "Ново флоре" Владимир Коновалов и владелец этой организации Антон Мачелюк. Первого отправили в СИЗО, а второму назначили домашний арест.