Названа причина пожара на цветочном складе в Москве, который унёс жизни семи человек
СК РФ завершил расследование пожара в Москве, где год назад погибло 7 человек
Завершено расследование пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, в результате которого погибло семь человек. Как выяснили следователи, огонь вспыхнул из-за искры от сварочного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Момент пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Видео © t.me / Следком
"20 ноября 2022 года при ведении в переходе к складскому зданию сварочных работ искры от сварочного аппарата попали на находящиеся рядом сухоцветы, пламя с которых интенсивно распространилось по переходу к складскому зданию, где возник пожар", — говорится в сообщении.
В пожаре обвиняется руководитель организации, который "не обеспечил для сотрудников дополнительные эвакуационные выходы из здания". В результате халатности семь человек оказались в ловушке и не смогли выбраться из горящего помещения. В настоящее время задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности "Ново флоре" Владимир Коновалов и владелец этой организации Антон Мачелюк. Первого отправили в СИЗО, а второму назначили домашний арест.
Кроме того, меру пресечения в виде запрета определённых действий получила директор фирмы "Ново флоре" Анна Мачелюк. Вместе с тем в ходе расследования была установлена и вина самого погибшего сварщика — он нарушил требования пожарной безопасности.
Напомним, 20 ноября 2022 года около Комсомольской площади в Москве загорелся цветочный склад, на котором иногда устраивали вечеринки со светомузыкой и фаер-шоу. Яркое пламя охватило всё двухэтажное здание, в результате чего прозвучало несколько взрывов и обрушилась кровля. Семь человек погибли. Предварительной причиной ЧП называли нарушение правил пожарной безопасности. При этом после смертоносного пожара загадочно исчез сейф с 20 млн рублей.
t.me / Следком