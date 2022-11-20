Огонь с цветочного склада на площади трёх вокзалов в Москве перекинулся на пристройку
Площадь пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилась. По данным SHOT, огонь перекинулся на пристройку. На публикуемых кадрах видно, как пламя стремительно распространилось и продолжает угрожать соседним зданиям. Потушить пожар пока не удаётся.
В Москве увеличилась площадь пожара на складе. Видео © t.me / SHOT
Напомним, в Москве загорелось двухэтажное кирпичное здание цветочного склада на Комсомольской площади. Известно о семи эвакуированных, а двое человек, предположительно, продолжают находиться внутри. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на площади 500 квадратов. Ранг пожара повышен до третьего, огонь охватил до 2,5 тысячи квадратных метров.
t.me / SHOT