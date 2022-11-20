Огонь с цветочного склада на площади трёх вокзалов в Москве перекинулся на пристройку

Площадь пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилась. По данным SHOT, огонь перекинулся на пристройку. На публикуемых кадрах видно, как пламя стремительно распространилось и продолжает угрожать соседним зданиям. Потушить пожар пока не удаётся.