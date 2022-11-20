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20 ноября, 14:16

Огонь с цветочного склада на площади трёх вокзалов в Москве перекинулся на пристройку

Площадь пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилась. По данным SHOT, огонь перекинулся на пристройку. На публикуемых кадрах видно, как пламя стремительно распространилось и продолжает угрожать соседним зданиям. Потушить пожар пока не удаётся.

В Москве увеличилась площадь пожара на складе. Видео © t.me / SHOT

Напомним, в Москве загорелось двухэтажное кирпичное здание цветочного склада на Комсомольской площади. Известно о семи эвакуированных, а двое человек, предположительно, продолжают находиться внутри. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на площади 500 квадратов. Ранг пожара повышен до третьего, огонь охватил до 2,5 тысячи квадратных метров.

Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве

Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми

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