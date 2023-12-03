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3 декабря, 04:12

Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей

Женщина и трое детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в Хабаровском крае

Пожар в рабочем посёлке Охотск Хабаровского края унёс жизни матери и её троих детей. Как сообщили в краевом управлении прокуратуры, пламя охватило квартиру двухэтажного деревянного дома.

Кадры с места пожара в Охотске Хабаровского края, унёсшего жизни матери и троих детей. Видео © t.me / Прокуратура Хабаровского края

"Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего посёлка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)", — уточнили в прокуратуре.

Что послужило причиной трагедии, предстоит выяснить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Аналогичная трагедия произошла в посёлке Высоцкий Краснодарского края, где в результате пожара в частном доме погибли четверо детей и их родители. В жилище был установлен пожарный извещатель, но он не спас семью от беды. А ранее деревянная многоэтажка вспыхнула в городе Ялуторовске Тюменской области, тогда в пожаре погибли трое детей.

Обложка ©

Getty Images / Image Bank

Оксана Попова
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