Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей

Пожар в рабочем посёлке Охотск Хабаровского края унёс жизни матери и её троих детей. Как сообщили в краевом управлении прокуратуры, пламя охватило квартиру двухэтажного деревянного дома.

Кадры с места пожара в Охотске Хабаровского края, унёсшего жизни матери и троих детей. Видео © t.me / Прокуратура Хабаровского края

"Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего посёлка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)", — уточнили в прокуратуре.