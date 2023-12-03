Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей
Женщина и трое детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в Хабаровском крае
Пожар в рабочем посёлке Охотск Хабаровского края унёс жизни матери и её троих детей. Как сообщили в краевом управлении прокуратуры, пламя охватило квартиру двухэтажного деревянного дома.
Кадры с места пожара в Охотске Хабаровского края, унёсшего жизни матери и троих детей. Видео © t.me / Прокуратура Хабаровского края
"Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего посёлка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)", — уточнили в прокуратуре.
Что послужило причиной трагедии, предстоит выяснить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Аналогичная трагедия произошла в посёлке Высоцкий Краснодарского края, где в результате пожара в частном доме погибли четверо детей и их родители. В жилище был установлен пожарный извещатель, но он не спас семью от беды. А ранее деревянная многоэтажка вспыхнула в городе Ялуторовске Тюменской области, тогда в пожаре погибли трое детей.
Getty Images / Image Bank