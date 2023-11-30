Двое россиян стали жертвами страшного пожара в хостеле Алма-Аты
Двое граждан РФ погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате
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Двое россиян оказались в числе жертв пожара в хостеле в Алма-Ате. Об этом со ссылкой на департамент полиции города сообщает informburo.kz.
"Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — двое, граждане Узбекистана — двое), ещё девять — граждане Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
По данным местного МЧС, очаг возгорания находился в подвале. Сейчас специалисты разбираются в причинах пожара. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Известно, что помещение было переоборудовано под хостел чуть больше месяца назад.
Как сообщал Лайф, смертельный пожар произошёл в ночь на 30 ноября. Спасатели потушили огонь меньше чем за час, однако жертв избежать не удалось — в результате ЧП погибли 13 человек. Все они, по предварительным данным, отравились угарным газом.