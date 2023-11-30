Двое россиян стали жертвами страшного пожара в хостеле Алма-Аты

Двое россиян оказались в числе жертв пожара в хостеле в Алма-Ате. Об этом со ссылкой на департамент полиции города сообщает informburo.kz.

"Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — двое, граждане Узбекистана — двое), ещё девять — граждане Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

По данным местного МЧС, очаг возгорания находился в подвале. Сейчас специалисты разбираются в причинах пожара. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Известно, что помещение было переоборудовано под хостел чуть больше месяца назад.