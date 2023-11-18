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18 ноября, 04:48

Крупный пожар охватил гостиницу под Екатеринбургом

SHOT: Гостиница "Дружинино" под Екатеринбургом загорелась на площади 1000 кв. м

<p>Пожар в гостинице "Дружинино" на Пермском тракте под Екатеринбургом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар в гостинице "Дружинино" на Пермском тракте под Екатеринбургом. Обложка © Telegram / SHOT

В Свердловской области произошёл крупный пожар в гостинице Дружинино на Пермском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в гостинице "Дружинино" на Пермском тракте под Екатеринбургом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, огонь охватил всю кровлю здания, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет — люди смогли самостоятельно эвакуироваться ещё до приезда пожарных.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в гостинице в Татарстане. Отмечалось, что его причиной могла стать непотушенная сигарета.

Пожар в гостинице "Дружинино" на Пермском тракте под Екатеринбургом. Фото © Telegram / SHOT

Пожар в гостинице "Дружинино" на Пермском тракте под Екатеринбургом. Фото © Telegram / SHOT

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Никита Никонов
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