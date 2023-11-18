Крупный пожар охватил гостиницу под Екатеринбургом

В Свердловской области произошёл крупный пожар в гостинице Дружинино на Пермском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в гостинице "Дружинино" на Пермском тракте под Екатеринбургом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, огонь охватил всю кровлю здания, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет — люди смогли самостоятельно эвакуироваться ещё до приезда пожарных.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в гостинице в Татарстане. Отмечалось, что его причиной могла стать непотушенная сигарета.