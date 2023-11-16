Число погибших при пожаре на севере Москвы увеличилось до двух
Пожар в двенадцатиэтажном доме на Стрелецкой улице в Москве. Обложка © Telegram / МЧС России
Число жертв пожара в московской многоэтажке на севере столицы увеличилось до двух. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщили в СК РФ.
Пожар в двенадцатиэтажном доме на Стрелецкой улице в Москве. Видео © Telegram / МЧС России / LIFE
"Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара на улице Стрелецкая, в результате которого погибло два человека", — отметили в ведомстве.
Последствия пожара в одной из квартир дома на севере Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
В СК добавили, что после ликвидации возгорания в одной из квартир нашли тело женщины. Кроме того, на лестничной клетке обнаружили ещё один труп с признаками отравления угарным газом. В экстренных службах в беседе с ТАСС уточнили, что одну из жертв нашли в ходе тушения огня, а другую сначала вызволили из дома, однако, так как она находился в тяжёлом состоянии, её не получилось спасти. В столичной прокуратуре в свою очередь заявили, что погибшие женщины 1949 и 1951 годов рождения.
Между тем в МЧС РФ подтвердили, что обе погибших — женщины. В ведомстве заявили, что огнеборцы спасли семерых жильцов.
Как сообщал Лайф, возгорание в этом доме произошло в двухкомнатной квартире на девятом этаже. Огонь охватил этажи повыше и стремительно распространялся по лестничной клетке.