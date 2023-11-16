Число погибших при пожаре на севере Москвы увеличилось до двух

В СК добавили, что после ликвидации возгорания в одной из квартир нашли тело женщины. Кроме того, на лестничной клетке обнаружили ещё один труп с признаками отравления угарным газом. В экстренных службах в беседе с ТАСС уточнили, что одну из жертв нашли в ходе тушения огня, а другую сначала вызволили из дома, однако, так как она находился в тяжёлом состоянии, её не получилось спасти. В столичной прокуратуре в свою очередь заявили, что погибшие женщины 1949 и 1951 годов рождения.