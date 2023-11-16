Один человек погиб во время сильного пожара в многоэтажке на севере Москвы

На севере Москвы один человек погиб во время сильного пожара в двенадцатиэтажном доме на Стрелецкой улице. Как сообщает SHOT, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на девятом этаже.

Пожар в московской многоэтажке, в результате которого погиб человек. Видео © Telegram / SHOT

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, заметно, что огонь охватывает этажи повыше. Также он стремительно распространялся по лестничной клетке. На месте проводилась эвакуация жителей, пожар локализовали на площади 55 квадратных метров. С вышележащих этажей спасли трёх человек. На месте ЧП работают экстренные службы.