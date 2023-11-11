Появилось видео взрыва и начала пожара на пороховом заводе Котовска под Тамбовом

Появились кадры момента взрыва и первых минут разгоревшегося пожара на пороховом заводе Котовска Тамбовской области, на них слышны хлопки, после которых вверх поднимается столб огня. Видео публикует SHOT.

Момент начала пожара в Котовске Тамбовской области. Видео © t.me / SHOT

Огонь охватил 300 квадратных метров, горело одноэтажное кирпичное здание на территории завода. По словам очевидцев, до пожара был отчётливо слышен звук взрыва. Как подтвердили в областном МЧС, огонь был оперативно потушен.

"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания — 300 квадратных метров. Причины и обстоятельства пожара уточняются", — отметили в ведомстве.