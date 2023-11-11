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11 ноября, 08:51

Появилось видео взрыва и начала пожара на пороховом заводе Котовска под Тамбовом

Появились кадры момента взрыва и первых минут разгоревшегося пожара на пороховом заводе Котовска Тамбовской области, на них слышны хлопки, после которых вверх поднимается столб огня. Видео публикует SHOT.

Момент начала пожара в Котовске Тамбовской области. Видео © t.me / SHOT

Огонь охватил 300 квадратных метров, горело одноэтажное кирпичное здание на территории завода. По словам очевидцев, до пожара был отчётливо слышен звук взрыва. Как подтвердили в областном МЧС, огонь был оперативно потушен.

"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания — 300 квадратных метров.  Причины и обстоятельства пожара уточняются", отметили в ведомстве.

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Напомним, ночью 11 ноября произошёл взрыв на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Пожар возник на площади 300 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Никто не пострадал. В июне на предприятии уже был подобный инцидент, тогда погибли пять человек, 18 получили травмы.

Обложка ©

© t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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