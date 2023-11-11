Появилось видео взрыва и начала пожара на пороховом заводе Котовска под Тамбовом
Появились кадры момента взрыва и первых минут разгоревшегося пожара на пороховом заводе Котовска Тамбовской области, на них слышны хлопки, после которых вверх поднимается столб огня. Видео публикует SHOT.
Момент начала пожара в Котовске Тамбовской области. Видео © t.me / SHOT
Огонь охватил 300 квадратных метров, горело одноэтажное кирпичное здание на территории завода. По словам очевидцев, до пожара был отчётливо слышен звук взрыва. Как подтвердили в областном МЧС, огонь был оперативно потушен.
"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания — 300 квадратных метров. Причины и обстоятельства пожара уточняются", — отметили в ведомстве.
Напомним, ночью 11 ноября произошёл взрыв на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Пожар возник на площади 300 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Никто не пострадал. В июне на предприятии уже был подобный инцидент, тогда погибли пять человек, 18 получили травмы.
© t.me / SHOT