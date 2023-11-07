В столице Бурятии локализовали крупный пожар в торговом центре
МЧС: Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тысячи квадратов
Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тыс. кв. м. Обложка © Telegram / МЧС России
Улан-удинским огнеборцам удалось локализовать пожар в торговом центре "Гвоздь". Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тысячи квадратов. Видео © Telegram / МЧС России
Площадь пожара составляет около 22 тысяч квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что пожарные проливают здание из шлангов. По информации ведомства, на месте работает 126 человек и 32 единицы техники.
Напомним, ТЦ "Гвоздь" вспыхнул в Улан-Удэ в ночь на 7 ноября. По предварительным данным, пострадавших нет. Шесть находившихся в здании человек эвакуировались самостоятельно. Пожар частично обрушил кровлю торгового центра.