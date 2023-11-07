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7 ноября, 02:22

В столице Бурятии локализовали крупный пожар в торговом центре

МЧС: Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тысячи квадратов

<p>Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тыс. кв. м. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/13000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тыс. кв. м. Обложка © Telegram / МЧС России

Улан-удинским огнеборцам удалось локализовать пожар в торговом центре "Гвоздь". Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ локализован на площади 22 тысячи квадратов. Видео © Telegram / МЧС России

Площадь пожара составляет около 22 тысяч квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что пожарные проливают здание из шлангов. По информации ведомства, на месте работает 126 человек и 32 единицы техники.

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Напомним, ТЦ "Гвоздь" вспыхнул в Улан-Удэ в ночь на 7 ноября. По предварительным данным, пострадавших нет. Шесть находившихся в здании человек эвакуировались самостоятельно. Пожар частично обрушил кровлю торгового центра.

Лариса Сафронова
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