Пожар произошёл на территории воинской части под Волгоградом

Под Волгоградом на территории воинской части вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов, возможные причины происшествия выясняются.

"На территории одной из воинских частей около посёлка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны", — цитирует его администрация Волгоградской области в социальной сети "ВКонтакте".