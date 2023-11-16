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16 ноября, 05:17

Пожар произошёл на территории воинской части под Волгоградом

Под Волгоградом на территории воинской части вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов, возможные причины происшествия выясняются.

"На территории одной из воинских частей около посёлка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны", — цитирует его администрация Волгоградской области в социальной сети "ВКонтакте".

Появилось видео взрыва и начала пожара на пороховом заводе Котовска под Тамбовом

Появилось видео взрыва и начала пожара на пороховом заводе Котовска под Тамбовом

А ранее Лайф писал, что в Подольске 11 ноября произошёл пожар в двухэтажном гараже. Спасателям удалось вытащить трёх пострадавших, однако не обошлось без жертв. В ЧП погибли женщина с ребёнком.

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Unsplash

Дарья Нарыкова
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