Жертвами пожара в хостеле Алма-Аты стали 13 человек

Смертельный пожар произошёл в ночь на 30 ноября в хостеле Алма-Аты. Пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час, однако больших жертв избежать не удалось. О происшествии сообщил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь охватил часть подвала трёхэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сигнал на пульт дежурного поступил в 5:33, а уже в 6:22 пламя было потушено. На месте происшествия спасатели обнаружили тела 13 постояльцев хостела, которые погибли от отравления угарным газом, сказано в сообщении.

Всего на момент трагедии в хостеле находилось 72 человека. 59 из них покинули пылающее здание самостоятельно. В настоящее время причины инцидента выясняются, подытожили в департаменте.