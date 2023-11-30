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30 ноября, 03:20

Жертвами пожара в хостеле Алма-Аты стали 13 человек

<p>Пожар в Алма-Ате. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / almaty_tjd</p>

Пожар в Алма-Ате. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / almaty_tjd

Смертельный пожар произошёл в ночь на 30 ноября в хостеле Алма-Аты. Пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час, однако больших жертв избежать не удалось. О происшествии сообщил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь охватил часть подвала трёхэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сигнал на пульт дежурного поступил в 5:33, а уже в 6:22 пламя было потушено. На месте происшествия спасатели обнаружили тела 13 постояльцев хостела, которые погибли от отравления угарным газом, сказано в сообщении.

Всего на момент трагедии в хостеле находилось 72 человека. 59 из них покинули пылающее здание самостоятельно. В настоящее время причины инцидента выясняются, подытожили в департаменте.

Четыре ребёнка погибли на пожаре в частном доме под Краснодаром

Четыре ребёнка погибли на пожаре в частном доме под Краснодаром

Схожий пожар недавно произошёл и под Екатеринбургом, где загорелась гостиница. Несмотря на большую площадь возгорания в 1000 квадратов, никто не пострадал.

Илья Пушкарев
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