Погибшие при пожаре в Москве дети были дома одни. Родители закрыли их и ушли по делам

Появились подробности смертельного пожара в центре Москвы, жертвами которого стали двое маленьких детей. Как сообщает SHOT , погибшие восьмилетняя девочка с четырёхлетним братиком в момент ЧП находились дома одни. Родители закрыли их и ушли по делам.

По информации телеграм-канала, спасатели смогли вытащить детей, надышавшихся дымом, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, оба ребёнка скончались от отравления угарным газом. Из многоэтажки также было эвакуировано около 30 человек, с матерью погибших детей сейчас работают психологи и врачи. По факту пожара возбуждено уголовное дело, о причинах возгорания не сообщается.