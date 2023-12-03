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3 декабря, 18:15

Погибшие при пожаре в Москве дети были дома одни. Родители закрыли их и ушли по делам

SHOT: Погибшие при пожаре в центре Москвы дети были дома одни

<p>Пожар в жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/13895" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожар в жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы. Обложка © Telegram / МЧС России

Появились подробности смертельного пожара в центре Москвы, жертвами которого стали двое маленьких детей. Как сообщает SHOT, погибшие восьмилетняя девочка с четырёхлетним братиком в момент ЧП находились дома одни. Родители закрыли их и ушли по делам.

Видео пожара в жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы, где погибли двое детей. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, спасатели смогли вытащить детей, надышавшихся дымом, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, оба ребёнка скончались от отравления угарным газом. Из многоэтажки также было эвакуировано около 30 человек, с матерью погибших детей сейчас работают психологи и врачи. По факту пожара возбуждено уголовное дело, о причинах возгорания не сообщается.

"В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", — сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Как ранее писал Лайф, трагедия произошла в одной из квартир на десятом этаже в доме на Библиотечной улице. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей

Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей

Наталья Исакова
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