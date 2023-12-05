Врач подсказал способ раз и навсегда избавиться от оглушительного храпа

Один из способов избавиться от храпа во сне — работа с остеопатом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" сообщил практикующий врач – остеопат-краниопостуролог Владимир Животов.

"Низкочастотный дребезжащий звук во время вдоха возникает из-за колебаний во время вдоха чересчур расслабленной нёбной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Ещё одна причина храпа — отёчность слизистой оболочки воздушных путей, когда человек не в состоянии полноценно дышать носом", — рассказал Животов.

Есть и другие причины, провоцирующие храп: курение, употребление алкоголя, ожирение, аллергия и искривление носовой перегородки. По словам эксперта, для избавления от недуга нужно убрать препятствия по пути следования нервов, которые ответственны за работу нёбной занавески. Это поможет вернуть тонус мышцам и снизит количество преград для воздуха. Но для этого нужно довериться грамотному остеопату: он сумеет восстановить верное положение костей в голове.