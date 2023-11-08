Россиянам рассказали, как правильно спать, чтобы не храпеть

Ночной храп может оказаться одним из синдромов заболевания. Иногда у храпящих людей обнаруживается обструктивное апноэ сна, которое характеризуется остановкой дыхания. Поэтому не стоит обходить эту проблему стороной, даже если вы не чувствуете физической боли.

Причинами появления храпа могут послужить увеличение нёбных миндалин, искривление носовой перегородки, врождённые особенности, ринит, эндокринные заболевания, увеличение щитовидной железы и ожирение.

Волшебной пилюли от храпа не существует, однако некоторые методики повысят шансы избавиться от него. Среди них RuNews24 выделяет:

Использование ортопедической подушки.

Выбор правильной позы для сна — на боку.

Нормализация веса.

Использование бандажей для подбородка.

Сон в кислородной маске.

Тренировка мышц языка, мягкого нёба с помощью специальных логопедических упражнений.

Кроме того, избавиться от храпа в некоторых случаях поможет медицинское вмешательство: ринопластика, септоринопластика, коррекция или удаление язычка и нёбных миндалин.