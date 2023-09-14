Названа неожиданная причина храпа и мигрени

Частая головная боль и храп могут появиться из-за неправильного прикуса или смещения челюсти. Как рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс" Каролина Каркусова, взаимосвязь между двумя фактами неоспорима.

"Из-за неправильного прикуса нижняя челюсть может смещаться назад, а это приводит к механическому сдавлению верхних дыхательных путей. Их диаметр уменьшается, что приводит к нарушению дыхания, в том числе и ночному апноэ", — отмечает врач.

Головная боль может быть связана со смещением челюсти в одну из сторон. Организм автоматически начинает компенсировать это на других уровнях скелетной опоры, в том числе шейном отделе. Происходит механическое сдавливание сосудов и нервов. Это и проявляется в виде головных болей и быстрой утомляемости.

По словам Каркусовой, избежать этого дефекта можно при помощи сплинт-капы и шины, которые вытягивают зубочелюстную систему в её правильное положение. Как следствие, решаются проблемы храпа, головной боли и шума в ушах.