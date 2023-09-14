Названа неожиданная причина храпа и мигрени
Ортодонт Каркусова: Храп и головная боль могут возникать из-за проблем с зубами
Частая головная боль и храп могут появиться из-за неправильного прикуса или смещения челюсти. Как рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс" Каролина Каркусова, взаимосвязь между двумя фактами неоспорима.
"Из-за неправильного прикуса нижняя челюсть может смещаться назад, а это приводит к механическому сдавлению верхних дыхательных путей. Их диаметр уменьшается, что приводит к нарушению дыхания, в том числе и ночному апноэ", — отмечает врач.
Головная боль может быть связана со смещением челюсти в одну из сторон. Организм автоматически начинает компенсировать это на других уровнях скелетной опоры, в том числе шейном отделе. Происходит механическое сдавливание сосудов и нервов. Это и проявляется в виде головных болей и быстрой утомляемости.
По словам Каркусовой, избежать этого дефекта можно при помощи сплинт-капы и шины, которые вытягивают зубочелюстную систему в её правильное положение. Как следствие, решаются проблемы храпа, головной боли и шума в ушах.
Ранее отоларинголог Емельянова рассказала, что храп может быть признаком тяжёлого состояния. По мнению врача, храп может быть вызван ожирением, курением, употреблением снотворных препаратов и алкоголя. Емельянова рекомендует предотвращать появление этого состояния путём отказа от вредных привычек.
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