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14 сентября, 17:29

Названа неожиданная причина храпа и мигрени

Ортодонт Каркусова: Храп и головная боль могут возникать из-за проблем с зубами

Частая головная боль и храп могут появиться из-за неправильного прикуса или смещения челюсти. Как рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс" Каролина Каркусова, взаимосвязь между двумя фактами неоспорима.

"Из-за неправильного прикуса нижняя челюсть может смещаться назад, а это приводит к механическому сдавлению верхних дыхательных путей. Их диаметр уменьшается, что приводит к нарушению дыхания, в том числе и ночному апноэ", отмечает врач.

Головная боль может быть связана со смещением челюсти в одну из сторон. Организм автоматически начинает компенсировать это на других уровнях скелетной опоры, в том числе шейном отделе. Происходит механическое сдавливание сосудов и нервов. Это и проявляется в виде головных болей и быстрой утомляемости.

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По словам Каркусовой, избежать этого дефекта можно при помощи сплинт-капы и шины, которые вытягивают зубочелюстную систему в её правильное положение. Как следствие, решаются проблемы храпа, головной боли и шума в ушах.

Ранее отоларинголог Емельянова рассказала, что храп может быть признаком тяжёлого состояния. По мнению врача, храп может быть вызван ожирением, курением, употреблением снотворных препаратов и алкоголя. Емельянова рекомендует предотвращать появление этого состояния путём отказа от вредных привычек.

Обложка ©

Unsplash / Jamie Street

Александра Мышляева
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