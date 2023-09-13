Врач рассказала, когда храп является сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем

Врач-отоларинголог Алёна Емельянова рассказала "Вечерней Москве" о том, что на самом деле может скрываться за храпом. Врач объяснила, что он неопасен для здоровья, но может быть основным симптомом серьёзного заболевания.

"Храп может быть признаком такого тяжёлого состояния, как синдром обструктивного апноэ (или гипопноэ) во сне (СОАГС). Оно характеризуется повторными эпизодами остановки дыхания во сне, приводящими к пробуждению, грубому прерыванию сна, к снижению уровня кислорода в крови и дневной сонливости. СОАГС может вызвать полную остановку дыхания во сне (даже с летальным исходом), повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта головного мозга и инфаркта миокарда", — предупредила медик.

По мнению врача, храп может быть вызван ожирением, курением, употреблением снотворных препаратов и алкоголя. Емельянова рекомендует предотвращать появление этого состояния путём отказа от вредных привычек и поддержания здорового образа жизни.