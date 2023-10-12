Россиянам объяснили, как маленькая челюсть может заставить вас храпеть

Храп приводит не только к нарушению сна, но и к различным проблемам со здоровьем. Об основных причинах храпа, в том числе вызванных заболеваниями, "Газете.Ru" рассказала врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Зарифа Эфендиева.

"Основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса нёбной занавески или мягкого нёба, которое во время сна, а именно в фазе мышечного расслабления, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и тем самым способствуя возникновению специфического звука", — рассказала врач.

Также врач рассказала, что причинами храпа может являться искривление перегородки в носу и особенность анатомического строения лица, например, маленькая нижняя челюсть или аномалии языка. Медик дополнила, что гормональные нарушения и изменения, период постменопаузы, необратимые процессы старения организма и злоупотребление алкоголя также могут обострять недуг.

Медик порекомендовала обратиться к врачу, так как храп приводит к нарушению сна, что может сказаться на общем здоровье.