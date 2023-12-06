"Человеком года" по версии Time стал не Путин, а американская певица Журнал Time объявил "человеком года" американскую певицу Тейлор Свифт 6 декабря, 12:57 Американская певица Тейлор Свифт. Обложка © Getty Images / TAS23 / Buda Mendes

Американская певица Тейлор Свифт стала "человеком года" по версии журнала Time, опередив таких номинантов, как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Барби. Имя победительницы с её портретом на обложке появилось на сайте авторитетного издания.

По мнению редакции, певица заслужила это звание, поскольку за прошедший год она усовершенствовала своё мастерство не только в музыке, но и в качестве "главного рассказчика современной эпохи".

"Мир смотрел, постил, плакал, танцевал, подпевал, падал в обморок, мотался по стадионам и кинотеатрам, позволяя её работе быть саундтреком их жизни", — говорится в статье Сэма Лански, посвящённой победительнице рейтинга.

Лайф напоминает, что Владимир Путин в 2007 году уже становился "человеком года" по версии Time. Кроме того, президента России неоднократно включали в рейтинг Time100. В этом году помимо Путина и Си Цзинпина в шорт-листе фигурируют король Британии Карл III, американская певица Тейлор Свифт, гендиректор компании – разработчика чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, а ещё голливудские сценаристы и актёры, устроившие длительную забастовку.

Авторы Марина Калегина