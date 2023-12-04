Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Американский еженедельный журнал Time включил президента России Владимира Путин в шорт-лист на премию "Человек года". Всего в списке девять номинантов.

Как отмечают журналисты издания, российский лидер к концу 2023 года лишь укрепил свои позиции и усилил влияние. Time напоминает, что Владимир Путин в 2007 году уже становился "человеком года" по версии Time. Кроме того, президента РФ неоднократно включали в Time100.

В этом году в списке номинантов также лидер Китая Си Цзиньпин, король Британии Карл III, американская певица Тейлор Свифт, гендиректор компании – разработчика чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, председатель Совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, голливудские сценаристы и актёры, устроившие длительную забастовку, прокуроры по делу экс-президента США Дональда Трампа, а также Барби. Победитель будет объявлен в среду, 6 декабря.