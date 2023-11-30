Уволенный из OpenAI Альтман вернулся на должность гендира через 12 дней
Сэм Альтман объявил о возвращении в компанию OpenAI в качестве гендиректора
Сэм Альтман. Обложка © EPA / ТАСС / JOHN G. MABANGLO
Сэм Альтман возвращается на пост гендиректора OpenAI. Его обращение опубликовано на сайте компании.
"Я никогда не был настолько взволнован будущим. Я чрезвычайно благодарен всем за напряжённую работу в непонятной и беспрецедентной ситуации и считаю, что наша стойкость и дух выделяют нас в отрасли. Я очень-очень рад, что у нас есть надежда на успех в выполнении нашей миссии", — написал Альтман.
Компания продолжит совершенствовать и внедрять продукты, чтобы люди могли ощутить преимущества и перспективы искусственного интеллекта. Кроме того, новый-старый директор сообщил, что партнёром OpenAI станет Microsoft, чей наблюдатель войдёт в состав правления без права голоса.
Напомним, компания OpenAI — создатель нейросети ChatGPT — была основана Альтманом в 2015 году совместно с Илоном Маском, впоследствии покинувшим совет директоров, чтобы не создавать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. Об увольнении Альтмана стало известно 18 ноября. Совет директоров принял такое решение в связи с тем, что он "не был всегда откровенен". Президент и бывший председатель правления OpenAI Грег Брокман также подал в отставку и вместе с другими инвесторами начал обсуждать возможность создания новой компании. Позже стало известно, что Альтмана и Брокмана пригласила на работу корпорация Microsoft. Компания OpenAI, однако, сообщила, что Сэм Альтман вернётся на свою должность.