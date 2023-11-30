Уволенный из OpenAI Альтман вернулся на должность гендира через 12 дней

"Я никогда не был настолько взволнован будущим. Я чрезвычайно благодарен всем за напряжённую работу в непонятной и беспрецедентной ситуации и считаю, что наша стойкость и дух выделяют нас в отрасли. Я очень-очень рад, что у нас есть надежда на успех в выполнении нашей миссии", — написал Альтман.