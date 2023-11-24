Искусственный интеллект вряд ли повторит сценарий франшизы "Терминатор", устроив людям Судный день, рассказал Лайфу управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта ПАО "Сбербанк", председатель комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта Андрей Незнамов.

Эксперт рассказал Лайфу, заменит ли нас ИИ и стоит ли ждать от него Судного дня. Видео © LIFE

"С развитием генеративного искусственного интеллекта всё чаще стали говорить, что риски есть. И события, которые происходили вокруг компании OpenAI, показывают, что мы приблизились к чему-то, где нужно проявить особую внимательность. Верить в сценарий фильма "Терминатор-2" — это, конечно, индивидуальное дело. Я считаю, что он маловероятен", — пояснил Незнамов.

По словам эксперта, единственное, что мы знаем, — это то, что события будут развиваться непредсказуемо и нужно подготовиться к любым сценариям. Однако в среднем, отметил он, искусственный интеллект несёт благо — будет органично дополнять нашу жизнь.

Что касается опасений, что искусственный интеллект будет способен заменить человека во многих профессиях, то, по мнению экспертов, он наверняка вытеснит нас из сферы транспорта. Однако на данный момент подобное работает в экспериментальном формате, так что у людей будет время для адаптации.