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1 ноября, 12:45

США, КНР и ещё 26 стран обязались безопасно применять искусственный интеллект

28 стран подписали декларацию по безопасному применению ИИ

США, Китай и ещё 26 стран приняли декларацию Блетчли, посвящённую вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Декларация была принята на первом международном саммите по безопасному использованию ИИ. В ней указывается, что искусственный интеллект открывает целый ряд глобальных возможностей по изменению и улучшению мира.

"Мы утверждаем, что для всеобщего блага ИИ должен проектироваться, разрабатываться, внедряться и использоваться безопасным образом, таким образом, чтобы быть ориентированным на человека, заслуживающим доверия и ответственным", — говорится в документе.

Однако в нём также говорится, что искусственный интеллект "представляет значительный риск". Поэтому приветствуются международные усилия по изучению и устранению потенциально негативного воздействия таких технологий. Также признаётся важность защиты прав человека, прозрачности, справедливости, подотчётности, регулирования, безопасности, надлежащего надзора со стороны человека, этики, уменьшения предвзятости, а также конфиденциальности и защиты данных.

Помимо США и КНР декларацию приняла сама Великобритания, а также Австралия, Бразилия, Германия, Евросоюз, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Нигерия, Нидерланды, Объединённые Арабские Эмираты, Республика Корея, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Украина, Филиппины, Франция, Чили, Швейцария и Япония.

Кабмин выделит 5,2 млрд на развитие искусственного интеллекта

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Лайф писал, что искусственный интеллект не будет допущен до работы судьи. По словам секретаря Пленума Верховного суда Виктора Момотова, всё из-за отсутствия у ИИ ряда важных человеческих качеств.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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