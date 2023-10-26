В Совете судей рассказали, сможет ли в будущем искусственный интеллект выносить приговоры

Сильный искусственный интеллект (ИИ) не будет допущен до работы судьи из-за отсутствия ряда важных человеческих качеств, считает председатель Совета судей РФ, секретарь Пленума Верховного суда Виктор Момотов. Соответствующее заявление он сделал в ходе II Международной конференции "Цифровые международные отношения – 2023", его слова приводит РАПСИ.

Момотов отметил, что судьи готовы и уже применяют слабый ИИ, который помогает им в рутинной работе: составляет проекты судебных решений и подсказывает, полный ли пакет документов собран по делу. А в Амурской области пошли ещё дальше и запустили проект "Виртуальный глаз", который помогает истцам составлять заявления.

"Но, когда мы говорим о цифровых технологиях, сильном ИИ для судебной системы, то это придаст бездушие, этого допустить, конечно же, нельзя. Судебный процесс — живой. Судья обладает такими необходимыми качествами, как справедливость, уважение к участникам, порядочность, достоинство, соблюдение профессиональной тайны — качества, которые не могут быть заложены в робота", — пояснил председатель Совета судей.

Он добавил, что психология не подвластна математическим формулам, а живой судья, общаясь с участниками процесса, может подметить по их поведению важные факторы, скрытые мотивы и распознать истинные причины.

Однако Верховный суд поддерживает развитие цифровых технологий и внедряет их в судебную систему там, где они помогают снизить нагрузку на судей, чтобы те могли заняться более важными делами.