В Совете судей рассказали, сможет ли в будущем искусственный интеллект выносить приговоры
Глава Совета судей Момотов: ИИ не сможет заменить живого судью из-за бездушия
Сильный искусственный интеллект (ИИ) не будет допущен до работы судьи из-за отсутствия ряда важных человеческих качеств, считает председатель Совета судей РФ, секретарь Пленума Верховного суда Виктор Момотов. Соответствующее заявление он сделал в ходе II Международной конференции "Цифровые международные отношения – 2023", его слова приводит РАПСИ.
Момотов отметил, что судьи готовы и уже применяют слабый ИИ, который помогает им в рутинной работе: составляет проекты судебных решений и подсказывает, полный ли пакет документов собран по делу. А в Амурской области пошли ещё дальше и запустили проект "Виртуальный глаз", который помогает истцам составлять заявления.
"Но, когда мы говорим о цифровых технологиях, сильном ИИ для судебной системы, то это придаст бездушие, этого допустить, конечно же, нельзя. Судебный процесс — живой. Судья обладает такими необходимыми качествами, как справедливость, уважение к участникам, порядочность, достоинство, соблюдение профессиональной тайны — качества, которые не могут быть заложены в робота", — пояснил председатель Совета судей.
Он добавил, что психология не подвластна математическим формулам, а живой судья, общаясь с участниками процесса, может подметить по их поведению важные факторы, скрытые мотивы и распознать истинные причины.
Однако Верховный суд поддерживает развитие цифровых технологий и внедряет их в судебную систему там, где они помогают снизить нагрузку на судей, чтобы те могли заняться более важными делами.
Помимо судей искусственный интеллект будет помогать московским врачам. По словам заммэра по социальным вопросам Анастасии Раковой, ему предстоит работать в прогнозировании заболеваний и постановке диагнозов.
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