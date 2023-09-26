Кабмин выделит 5,2 млрд на развитие искусственного интеллекта

Российские власти выделят в следующем году на развитие искусственного интеллекта (ИИ) 5,2 миллиарда рублей, что будет сделано в рамках Национальной стратегии, рассчитанной до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего на развитие искусственного интеллекта из федеральных средств на будущий год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей", — подчеркнул он во время стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта.

В 2022 году российский рынок ИИ вырос до 650 миллиардов рублей, на 18%. В данной сфере работают порядка тысячи компаний, отметил Мишустин. По его данным, внедрение подобных технологий достигло 20% в разных секторах экономики, лидерство остаётся за финансовой отраслью. Политик добавил, что потенциал ИИ огромен, поэтому государство продолжит выделять средства на его развитие.