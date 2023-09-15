Россияне испугались, что искусственный интеллект отберёт у них работу

Половина россиян (51%) опасаются потерять работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого "Мастерской новых медиа" совместно с социологическим агентством "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы"), результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Так, половина опрошенных (51%) признались, что боятся замены людей на ИИ в будущем. При этом большинство (69%) респондентов даже не пробовали использовать эти технологии в процессе труда. Доля же тех, кто заявил о высоком качестве выполнения задач нейросетью на практике, оказалась 44%.

В целом россияне одобряют использование ИИ в работе, но далеко не во всех сферах деятельности. Чаще всего они высоко оценивают применение нейросети в космической сфере (67%), промышленности (65%) и сельском хозяйстве (58%). А вот негативное отношение касается случаев использования ИИ в политике (64%), юриспруденции (58%) и образовании (57%).

Вместе с тем эксперты провели аналогичный опрос среди работников медиа. Выяснилось, что большинство из них (78%) не беспокоятся, что ИИ может лишить их работы. При этом в группу риска, по мнению респондентов, входят копирайтеры (54%), дизайнеры (44%), аналитики (30%) и SMM-специалисты (29%).

Опрос проводился методом River Sampling среди пользователей социальных сетей — выборка 1300 респондентов и при помощи целевой рассылки профильным специалистам в сфере медиа — 250 экспертов.