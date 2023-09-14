Пензенские учёные создали нейросеть, способную выявлять поддельные лекарства

В Пензенском государственном университете разработали нейросеть, которая за десять минут может выявить подлинность жидких лекарственных препаратов. Об этом "Газете.ru" рассказали учёные университета.

По сведениям Росздравнадзора, за девять месяцев 2022 года доля серий некачественных отечественных лекарств составила 71,9%, зарубежных — 28,1%. Наиболее опасными нарушениями качества являются фальсификация и нарушение условий хранения препарата до истечения его срока годности.

Как рассказали в ПГУ, для определения качества жидких препаратов необходимы специальное оборудование и расходные материалы. Но они решили использовать метод дешевле. Он основан на исследовании поверхностного натяжения капли лекарства. Её форму и объём автоматически регистрирует прибор, а затем нейросеть сравнивает каплю с образцом. Учёные исследовали свойства десяти лекарственных препаратов. В 100% случаев удалось определить фальсификат.

"Наш способ поможет решить проблему выявления некондиционных и просроченных препаратов. Методы, основанные на определении физико-химических свойств жидкостей, позволяют просто и быстро выявлять некачественные лекарственные препараты", — рассказал студент ПГУ Дмитрий Киреев.

Разработку можно внедрить в практическое здравоохранение и во все организации, которые выпускают и продают препараты. Авторы технологии планируют усовершенствовать прибор, чтобы снизить его стоимость.