Фармацевт опровергла исчезновение 20% импортных препаратов из аптек России

В российских аптеках остались все лекарства из списка топ-1000 самых востребованных импортных препаратов. Об этом сообщила кандидат фармацевтических наук, директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова, комментируя информацию о том, что в отечественных аптеках за год пропала пятая часть зарубежных лекарственных средств.

"Не могу подтвердить, что пятая часть ушла. Топ-1000 самых востребованных импортных препаратов остались. Наш потребитель наконец распробовал отечественные препараты. Ценовой сегмент у них не хуже, а иногда и лучше", — сообщила кандидат наук в беседе с радио "Комсомольская правда".

Преснякова считает, что зарубежные препараты пропадают из России не из-за санкций, а в связи с ухудшившейся логистикой и подорожавшим долларом. Часто бывает так, что импортные лекарства не успевают дойти до границы вовремя и идут в обход, именно из-за этого их и нет на полках аптек РФ.