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8 сентября, 16:06

Фармацевт опровергла исчезновение 20% импортных препаратов из аптек России

В АНА не подтвердили сокращение ассортимента импортных лекарств в аптеках России

В российских аптеках остались все лекарства из списка топ-1000 самых востребованных импортных препаратов. Об этом сообщила кандидат фармацевтических наук, директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова, комментируя информацию о том, что в отечественных аптеках за год пропала пятая часть зарубежных лекарственных средств.

"Не могу подтвердить, что пятая часть ушла. Топ-1000 самых востребованных импортных препаратов остались. Наш потребитель наконец распробовал отечественные препараты. Ценовой сегмент у них не хуже, а иногда и лучше", сообщила кандидат наук в беседе с радио "Комсомольская правда".

Преснякова считает, что зарубежные препараты пропадают из России не из-за санкций, а в связи с ухудшившейся логистикой и подорожавшим долларом. Часто бывает так, что импортные лекарства не успевают дойти до границы вовремя и идут в обход, именно из-за этого их и нет на полках аптек РФ.

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К слову, 1 сентября вступили в силу изменения правил отпуска препаратов по рецепту. Лайф ранее рассказывал, зачем они нужны: нововведения помогут сократить количество нарушений, связанных с продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.

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LIFE / Кирилл Зыков

Юрий Лысенко
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