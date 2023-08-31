Россиянам рассказали, на что повлияют новые правила продажи рецептурных препаратов

С 1 сентября вступают в силу изменения правил отпуска препаратов по рецепту. В Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки "Честный знак") отметили, что нововведения помогут сократить количество нарушений, связанных с продажей сильнодействующих лекарственных препаратов.

Согласно нововведениям, теперь при отпуске таких лекарств аптека будет предоставлять в систему маркировки "Честный знак" реквизиты рецепта на препарат: дату, номер и серию.

"Это касается психотропных веществ списка III, сильнодействующих и ядовитых веществ. Аптеки будут фиксировать в системе маркировки три реквизита в рецепте: серию, номер и дату. Это необходимо для контроля за продажей сильнодействующих препаратов", — указали эксперты в беседе с RT.

Также нововведение затронет лекарства, которые отпускают по рецептам дистанционно. Это нужно для безопасности покупателей, чтобы они получали качественные препараты из хороших аптек. Обновление также коснётся моментов, когда государство компенсирует покупателю полную или частичную стоимость лекарства. В центре подчеркнули, что нововведения затронут лишь несколько процентов из общего количества продаж медикаментов по рецептам.