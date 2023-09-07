В рамках проекта "Безопасная столица" депутат Госдумы от "Единой России", член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина и координатор Антон Акишин проверили аптеку, на которую поступали жалобы от местных жителей. Об этом парламентарий рассказала Лайфу.

Так, в ходе контрольной закупки была зафиксирована продажа препаратов "Лирика" и "Трамадол" без необходимых на то рецептов. Причём фармацевт отпустила лекарства без чека и только за наличную оплату. Этот факт запечатлела видеокамера.

Депутат Юлия Дрожжина и мужчина, в руке которого один из тех самых наркотических препаратов. Фото © Предоставлено Лайфу

Правоохранители составили протокол, изъяли более 210 блистеров с наркосодержащими лекарствами, а саму аптеку опечатали. Кроме того, Дрожжина намерена направить депутатские запросы в соответствующие инстанции.

Соседи точки жаловались на буквально толпы не совсем обычных посетителей — наркоманов, которые каждый вечер стекались туда ради "дозы". Её маргиналы употребляли прямо в соседних подъездах, а полученные от веществ эйфория и умиротворение нередко сменяются агрессией и дезориентацией. Депутат указала, что продавцам отравы наплевать на здоровье своих "клиентов".

"Продажа наркосодержащих препаратов без рецепта в аптеках несовместима даже с этическими нормами, не говоря уже о законе, и должна быть жёстко регулирована. Опасности и риски для здоровья не важны для нерадивых продавцов, они готовы поставить свою финансовую выгоду выше человеческих жизней", — отметила она.

Дрожжина добавила, что на закрытии этой аптеки работа в данном направлении не остановится.

В Москве накрыли аптеку, снабжавшую толпы наркоманов рецептурными препаратами. Фото © Предоставлено Лайфу