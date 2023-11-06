Компания Илона Маска представила "убийцу" ChatGPT — нейросеть Grok

Американский миллиардер Илон Маск и его компания xAI показали искусственный интеллект Grok, который может остроумно отвечать на вопросы и "имеет бунтарские наклонности". Об этом говорится в пресс-релизе xAI.

"Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу "Автостопом по галактике" и способный ответить практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказать, какие вопросы следует задать", — отмечается в тексте.

Там добавляется, что пока ещё рано делать выводы о работе Grok, который прошёл обучение только на протяжении двух месяцев. Но уже сейчас система способна отвечать на вопросы, которые ставят в тупик другие ИИ. Разработчики уточнили, что не стоит обращаться к Grok, если вы не понимаете шуток. Получить доступ к новинке смогут премиальные подписчики X (экс-Twitter).