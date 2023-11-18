Гендира компании – разработчика ChatGPT Альтмана уволили за неполную откровенность

Генеральный директор американской компании OpenAI, владеющей чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, Сэм Альтман отправлен в отставку решением совета директоров. Как сообщается на сайте компании, такие меры приняты, потому что Альтман "не был всегда откровенен в своём взаимодействии с советом".

"Уход господина Альтмана последовал за процессом совещательного рассмотрения, проведённого советом директоров, который пришёл к выводу, что он не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности. Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI", — говорится в заявлении.

Временно исполнять обязанности гендиректора будет технический директор Мира Мурати. Решение совета директоров стало неожиданностью для сотрудников, пишет The Verge со ссылкой на источники. Ещё 16 ноября Альтман принимал участие в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

38-летний предприниматель, инвестор и программист Сэм Альтман основал OpenAI в 2015 году вместе с Илоном Маском, который впоследствии ушёл из совета директоров, чтобы не создавать конфликт интересов с Tesla, использующей машинное обучение в беспилотных автомобилях. В конце ноября прошлого года компания запустила чат-бот ChatGPT. Приложение установило рекорд, собрав 100 миллионов активных пользователей всего за два месяца.