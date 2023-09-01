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1 сентября, 08:41

Новый уникальный суперкомпьютер МГУ позволит создавать конкурентов ChatGPT

Ректор МГУ Садовничий: Суперкомпьютер вуза поможет конкурировать с ChatGPT

Российские учёные и просто студенты смогут создавать языковые модели по аналогии с ChatGPT, используя новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс. Об этом сказал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он добавил, что открытие назначено на сегодня — 1 сентября. Аппарат находится в здании университета. Его уникальность в наличии 100 современных графических ускорителей, таких суперкомпьютеров нет ни в одном вузе мира.

"Этот суперкомпьютер позволит университетским учёным, студентам, аспирантам создавать конкурентоспособные нейросетевые модели. Студенты смогут прикоснуться к самым передовым технологиям искусственного интеллекта", — пояснил ректор в своём обращении к первокурсникам.

Садовничий отметил, что трудно предсказать все риски развития нейросети, а для неспециалистов такие технологии — это вообще "волшебные оракулы", но прогресс нужно двигать.

ЭИСИ: Просвещение помогает бороться с информационным шумом

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Ранее ректор вуза Виктор Садовничий сообщил, что МГУ имени Ломоносова в текущем году уже зачислил 115 участников специальной военной операции и их детей.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Anna Majorova

Татьяна Миссуми
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