Новый уникальный суперкомпьютер МГУ позволит создавать конкурентов ChatGPT

Российские учёные и просто студенты смогут создавать языковые модели по аналогии с ChatGPT, используя новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс. Об этом сказал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он добавил, что открытие назначено на сегодня — 1 сентября. Аппарат находится в здании университета. Его уникальность в наличии 100 современных графических ускорителей, таких суперкомпьютеров нет ни в одном вузе мира.

"Этот суперкомпьютер позволит университетским учёным, студентам, аспирантам создавать конкурентоспособные нейросетевые модели. Студенты смогут прикоснуться к самым передовым технологиям искусственного интеллекта", — пояснил ректор в своём обращении к первокурсникам.

Садовничий отметил, что трудно предсказать все риски развития нейросети, а для неспециалистов такие технологии — это вообще "волшебные оракулы", но прогресс нужно двигать.