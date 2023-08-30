В МГУ рассказали, сколько участников СВО и их детей принято на бюджет

МГУ имени Ломоносова в текущем году уже зачислил 115 участников специальной военной операции и их детей, сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году мы приняли 115 — дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", — отметил он.

Садовничий добавил, что среди поступающих есть также участники СВО и их дети, которые хотели бы перевестись в МГУ из других вузов.