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Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 12:01
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В МГУ рассказали, сколько участников СВО и их детей принято на бюджет

Садовничий: МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей

МГУ имени Ломоносова в текущем году уже зачислил 115 участников специальной военной операции и их детей, сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году мы приняли 115 — дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", — отметил он.

Садовничий добавил, что среди поступающих есть также участники СВО и их дети, которые хотели бы перевестись в МГУ из других вузов.

Вернувшийся из плена герой СВО стал первым студентом, который поступил по квоте
Вернувшийся из плена герой СВО стал первым студентом, который поступил по квоте

Ранее Лайф писал, что премьер Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее механизм перевода студентов, являющихся участниками СВО, на бесплатную форму обучения.

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Агентство "Москва"

Наталья Исакова
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