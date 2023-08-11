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Регион
Опубликовано 11 августа 2023, 15:55
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Утверждён механизм перевода студентов – участников СВО на бесплатное обучение

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет механизм перевода студентов – участников специальной военной операции (СВО) на бесплатную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Механизм подразумевает возможность переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую. Например, студент-филолог сможет перейти на бесплатное обучение за счёт бюджетного места на экономическом факультете и так далее. Причём это можно будет делать внутри вуза вне зависимости от формы обучения (очной, вечерней или заочной).

Студент ВШЭ объяснил решение участвовать в СВО
Студент ВШЭ объяснил решение участвовать в СВО

Напомним, ранее освобождённый из украинского плена участник СВО Даниил Калугин вернулся в родную Пермь и стал первым в стране студентом по квоте, выделенной для бойцов спецоперации.

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Агентство "Москва" / Кирилл Заков

Андрей Григорьев
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