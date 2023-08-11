Утверждён механизм перевода студентов – участников СВО на бесплатное обучение

Механизм подразумевает возможность переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую. Например, студент-филолог сможет перейти на бесплатное обучение за счёт бюджетного места на экономическом факультете и так далее. Причём это можно будет делать внутри вуза вне зависимости от формы обучения (очной, вечерней или заочной).