Утверждён механизм перевода студентов – участников СВО на бесплатное обучение
Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет механизм перевода студентов – участников специальной военной операции (СВО) на бесплатную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Механизм подразумевает возможность переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую. Например, студент-филолог сможет перейти на бесплатное обучение за счёт бюджетного места на экономическом факультете и так далее. Причём это можно будет делать внутри вуза вне зависимости от формы обучения (очной, вечерней или заочной).
Напомним, ранее освобождённый из украинского плена участник СВО Даниил Калугин вернулся в родную Пермь и стал первым в стране студентом по квоте, выделенной для бойцов спецоперации.
Агентство "Москва" / Кирилл Заков