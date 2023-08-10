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Опубликовано 10 августа 2023, 16:07
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Студент ВШЭ объяснил решение участвовать в СВО

Студент ВШЭ стихотворением Анны Ахматовой объяснил решение участвовать в СВО

Студент НИУ ВШЭ по имени Максим по собственной инициативе в качестве добровольца принял участие в специальной военной операции. Несмотря на то что получил ранение, он ни о чём не жалеет. Об этом говорится в статье на сайте ВШЭ.

Студент рассказал, что во время учёбы он занимался волонтёрством, ездил в Мариуполь. В 2023 году после весенней сессии он подал заявление на академический отпуск и отправился добровольцем на СВО со своим другом с факультета философии.

"Вопрос о том, почему я стал добровольцем, мне задавали не раз, и, отвечая на него, не нужно изобретать велосипед. Всё уже сказали классики. Есть такое замечательное стихотворение — "Мужество" Анны Ахматовой", — сказал Максим.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесём,

И внукам дадим, и от плена спасём

Навеки.

"Это стихотворение я увидел на одной из разрушенных стен в Мариуполе, и оно для меня зазвучало по-новому. Оно вполне отражает мою мотивацию: мы идём и делаем эту работу в том числе для того, чтобы этот город жил, чтобы здесь работал университет, школы, больницы, чтобы враг к тебе не пришёл", — пояснил Максим.

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Молодой человек рассказал, что ранение он получил из-за взрыва мины. В этот момент он с сослуживцами вытаскивал с поля боя погибших солдат. По возвращении в Москву чувствовал спокойствие и умиротворение.

Ранее Лайф писал о том, что в России расширили категории тех, кто может получить удостоверение ветерана боевых действий. Среди них есть ополченцы Донбасса и добровольцы.

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Илья Суриков
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