Студент НИУ ВШЭ по имени Максим по собственной инициативе в качестве добровольца принял участие в специальной военной операции. Несмотря на то что получил ранение, он ни о чём не жалеет. Об этом говорится в статье на сайте ВШЭ.

Студент рассказал, что во время учёбы он занимался волонтёрством, ездил в Мариуполь. В 2023 году после весенней сессии он подал заявление на академический отпуск и отправился добровольцем на СВО со своим другом с факультета философии.

"Вопрос о том, почему я стал добровольцем, мне задавали не раз, и, отвечая на него, не нужно изобретать велосипед. Всё уже сказали классики. Есть такое замечательное стихотворение — "Мужество" Анны Ахматовой", — сказал Максим.

Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мёртвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесём, И внукам дадим, и от плена спасём Навеки.

"Это стихотворение я увидел на одной из разрушенных стен в Мариуполе, и оно для меня зазвучало по-новому. Оно вполне отражает мою мотивацию: мы идём и делаем эту работу в том числе для того, чтобы этот город жил, чтобы здесь работал университет, школы, больницы, чтобы враг к тебе не пришёл", — пояснил Максим.

Молодой человек рассказал, что ранение он получил из-за взрыва мины. В этот момент он с сослуживцами вытаскивал с поля боя погибших солдат. По возвращении в Москву чувствовал спокойствие и умиротворение.