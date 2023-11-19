Разработчик ChatGPT оказался в состоянии "свободного падения" из-за увольнения гендиректора
The Verge: OpenAI ведёт переговоры с Альтманом о возвращении в компанию
Совет директоров американской компании OpenAI, которая владеет чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, передумал и решил вернуть Сэма Альтмана на пост генерального директора. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.
"Правление OpenAI ведёт переговоры с Сэмом Альтманом о возвращении в компанию в качестве её генерального директора", — говорится в материале.
Переговоры Альтмана с компанией всего через день после его отстранения говорят о том, что без него OpenAI находится в "состоянии свободного падения". Между тем сам он настроен весьма неоднозначно и в случае своего возвращения хотел бы внести серьёзные изменения в управление.
Кстати, по данным издания, после увольнения гендира президент и бывший председатель правления OpenAI Грег Брокман также подал в отставку и вместе с другими инвесторами начал обсуждать возможность создания другой компании. Поэтому если Альтман решит уйти и основать новую корпорацию, то многие сотрудники, в том числе старшие исследователи, пойдут за ним.
Напомним, об увольнении гендиректора американской компании OpenAI Сэма Альтмана стало известно накануне. Уточнялось, что совет директоров принял такое решение в связи с тем, что он "не был всегда откровенен". Причём такой шаг стал полной неожиданностью для многих сотрудников, ведь ещё пару дней назад Альтман участвовал в мероприятиях АТЭС в Сан-Франциско.
ТАСС / picture alliance / Consolidated / Rod Lamkey — CNP