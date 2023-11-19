Разработчик ChatGPT оказался в состоянии "свободного падения" из-за увольнения гендиректора

Совет директоров американской компании OpenAI, которая владеет чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, передумал и решил вернуть Сэма Альтмана на пост генерального директора. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.

"Правление OpenAI ведёт переговоры с Сэмом Альтманом о возвращении в компанию в качестве её генерального директора", — говорится в материале.

Переговоры Альтмана с компанией всего через день после его отстранения говорят о том, что без него OpenAI находится в "состоянии свободного падения". Между тем сам он настроен весьма неоднозначно и в случае своего возвращения хотел бы внести серьёзные изменения в управление.

Кстати, по данным издания, после увольнения гендира президент и бывший председатель правления OpenAI Грег Брокман также подал в отставку и вместе с другими инвесторами начал обсуждать возможность создания другой компании. Поэтому если Альтман решит уйти и основать новую корпорацию, то многие сотрудники, в том числе старшие исследователи, пойдут за ним.