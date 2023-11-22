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22 ноября, 07:24

Инвестор Сэм Альтман вернётся на должность гендиректора компании OpenAI

Уволенный с поста генерального директора OpenAI Сэм Альтман, который является одним из её основателей, вернётся на свою должность. Об этом американская компания сообщила в соцсети Х.

"Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм вернётся в OpenAI в качестве генерального директора с новым первичным советом директоров в составе Брета Тейлора (председатель совета. — Прим. Лайфа), Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело", — говорится в публикации.

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Компания OpenAI — создатель нейросети ChatGPT — была основана Альтманом в 2015 году совместно с Илоном Маском, который впоследствии покинул совет директоров, чтобы не создавать конфликт интересов с Tesla, использующей машинное обучение в беспилотных автомобилях. Об увольнении Альтмана стало известно 18 ноября. Совет директоров принял такое решение в связи с тем, что он "не был всегда откровенен". Позже президент и бывший председатель правления OpenAI Грег Брокман также подал в отставку и вместе с другими инвесторами начал обсуждать возможность создания другой компании.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRIS J. RATCLIFFE / POOL

Ян Поланин
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