Уволенный экс-глава компании-разработчика ChatGPT нашёл работу в Microsoft

Американская корпорация Microsoft решила взять к себе на работу бывшего гендиректора компании-разработчика ChatGPT — OpenAI — Сэма Альтмана, а также сооснователя этой фирмы Грега Брокмана. Об этом рассказал глава Microsoft Сатья Наделла, пишет агентство Reuters.

Как стало известно, оба специалиста войдут в руководство новой исследовательской группы по передовому искусственному интеллекту. Также Наделла подтвердил, что Эмметт Шир станет новым гендиректором OpenAI. Он добавил, что в Microsoft "с нетерпением ждут возможности" поработать с командой компании-разработчика ChatGPT.

Напомним, об увольнении гендиректора американской компании OpenAI Сэма Альтмана стало известно 18 ноября. Уточнялось, что совет директоров принял такое решение в связи с тем, что он "не был всегда откровенен". Причём такой шаг стал полной неожиданностью для многих сотрудников, ведь ещё пару дней назад Альтман участвовал в мероприятиях АТЭС в Сан-Франциско.