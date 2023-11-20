Уволенный экс-глава компании-разработчика ChatGPT нашёл работу в Microsoft
Экс-гендиректор OpenAI Сэм Альтман возглавит группу по ИИ в Microsoft
Сэм Альтман. Обложка © Getty Images / Justin Sullivan
Американская корпорация Microsoft решила взять к себе на работу бывшего гендиректора компании-разработчика ChatGPT — OpenAI — Сэма Альтмана, а также сооснователя этой фирмы Грега Брокмана. Об этом рассказал глава Microsoft Сатья Наделла, пишет агентство Reuters.
Как стало известно, оба специалиста войдут в руководство новой исследовательской группы по передовому искусственному интеллекту. Также Наделла подтвердил, что Эмметт Шир станет новым гендиректором OpenAI. Он добавил, что в Microsoft "с нетерпением ждут возможности" поработать с командой компании-разработчика ChatGPT.
Напомним, об увольнении гендиректора американской компании OpenAI Сэма Альтмана стало известно 18 ноября. Уточнялось, что совет директоров принял такое решение в связи с тем, что он "не был всегда откровенен". Причём такой шаг стал полной неожиданностью для многих сотрудников, ведь ещё пару дней назад Альтман участвовал в мероприятиях АТЭС в Сан-Франциско.
38-летний предприниматель, инвестор и программист Сэм Альтман основал OpenAI в 2015 году вместе с Илоном Маском, который впоследствии ушёл из совета директоров, чтобы не создавать конфликт интересов с Tesla, использующей машинное обучение в беспилотных автомобилях. В конце ноября прошлого года компания запустила чат-бот ChatGPT. Приложение установило рекорд, собрав 100 миллионов активных пользователей всего за два месяца.