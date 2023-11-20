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20 ноября, 13:02

Уволенный экс-глава компании-разработчика ChatGPT нашёл работу в Microsoft

Экс-гендиректор OpenAI Сэм Альтман возглавит группу по ИИ в Microsoft

<p>Сэм Альтман. Обложка © Getty Images / Justin Sullivan</p>

Сэм Альтман. Обложка © Getty Images / Justin Sullivan

Американская корпорация Microsoft решила взять к себе на работу бывшего гендиректора компании-разработчика ChatGPT — OpenAI — Сэма Альтмана, а также сооснователя этой фирмы Грега Брокмана. Об этом рассказал глава Microsoft Сатья Наделла, пишет агентство Reuters.

Как стало известно, оба специалиста войдут в руководство новой исследовательской группы по передовому искусственному интеллекту. Также Наделла подтвердил, что Эмметт Шир станет новым гендиректором OpenAI. Он добавил, что в Microsoft "с нетерпением ждут возможности" поработать с командой компании-разработчика ChatGPT.

Напомним, об увольнении гендиректора американской компании OpenAI Сэма Альтмана стало известно 18 ноября. Уточнялось, что совет директоров принял такое решение в связи с тем, что он "не был всегда откровенен". Причём такой шаг стал полной неожиданностью для многих сотрудников, ведь ещё пару дней назад Альтман участвовал в мероприятиях АТЭС в Сан-Франциско.

38-летний предприниматель, инвестор и программист Сэм Альтман основал OpenAI в 2015 году вместе с Илоном Маском, который впоследствии ушёл из совета директоров, чтобы не создавать конфликт интересов с Tesla, использующей машинное обучение в беспилотных автомобилях. В конце ноября прошлого года компания запустила чат-бот ChatGPT. Приложение установило рекорд, собрав 100 миллионов активных пользователей всего за два месяца.

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Наталья Исакова
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