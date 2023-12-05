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5 декабря, 09:02

Песков: Номинация Time не имеет для Путина особого значения

Решение еженедельного американского журнала Time номинировать президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет для него особого значения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не имеет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что его роль в мировых делах экстраординарна и её сложно переоценить.

"Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно. Конечно, Путин играет экстраординарную роль в мире", — добавил Песков.

Владимира Путина после появления в шорт-листе Time назвали флагманом мирового переустройства

Владимира Путина после появления в шорт-листе Time назвали флагманом мирового переустройства

Как уже рассказывал Лайф, зарубежное издание Time включило российского лидера Владимира Путина в шорт-лист на премию "Человек года". По мнению журналистов, к концу 2023-го президент укрепил свои позиции и усилил влияние. Всего в списке девять номинантов, в том числе лидер КНДР Си Цзиньпин, король Британии Карл III и другие. Имя победителя станет известно уже завтра.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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