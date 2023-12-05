Песков: Номинация Time не имеет для Путина особого значения

Решение еженедельного американского журнала Time номинировать президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет для него особого значения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не имеет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что его роль в мировых делах экстраординарна и её сложно переоценить.

"Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно. Конечно, Путин играет экстраординарную роль в мире", — добавил Песков.