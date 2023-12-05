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Владимира Путина после появления в шорт-листе Time назвали флагманом мирового переустройства

Политолог Кисляков: Путин в шорт-листе Time — символ краха однополярного мира

5 декабря, 08:41
<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Решение журнала Time включить президента России Владимира Путин в шорт-лист на премию "Человек года" является ещё одним симптомом того, о чём российский лидер всё чаще говорит на всех площадках — эпоха однополярного мира подходит к концу. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

С его слов, неважно, одержит победу Владимир Путин или нет. Сам факт его наличия в этом рейтинге наряду, кстати, с лидером КНР Си Цзиньпином свидетельствует о том, что глобальные перемены уже на пороге, и этого процесса не остановить.

"Включение Путина в номинацию — это констатация того факта, что концепция миропорядка, основанного на неких "правилах", уходит, а Россия, несмотря на беспрецедентные санкции, не только сохранила устойчивость, но и продолжает своё развитие, а также активно взаимодействует с другим миром. И президент России является флагманом этого процесса", — рассуждает собеседник Лайфа.

Кисляков добавил, что даже в США уже признают, что Россия и Китай выстраивают своё видение мира и укрепляют свои позиции. Хотя обоих политиков на Западе, как правило, не любят, а председателя КНР Джо Байден и вовсе недавно назвал диктатором.

Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Лайф напоминает, что Владимир Путин в 2007 году уже становился "человеком года" по версии Time. Кроме того, президента России неоднократно включали в рейтинг "Time100". В этом году, помимо Путина и Си Цзинпина, в шорт-листе фигурируют король Британии Карл III, американская певица Тейлор Свифт, гендиректор компании – разработчика чат-бота ChatGPT Сэм Альтман, а ещё голливудские сценаристы и актёры, устроившие длительную забастовку.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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