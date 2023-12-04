Только те, у кого есть эти 6 черт характера, доживут до 100 лет и дольше, проверьте себя Не всегда возможность оказаться в числе долгожителей — заслуга генетики. Нередко те, кто отметил свой 100-й день рождения, отличаются особыми чертами характера. А у вас есть та изюминка, чтобы жить долго и счастливо? 4 декабря, 15:30 Shutterstock

Долгожители — люди, живущие 100 лет и более. Феномен редкий, поэтому каждая из таких личностей вызывает у нас особый интерес и восхищение. Оно и понятно: кто не хочет застать не только внуков, но и вырастить правнуков? Поэтому встаёт вопрос: а как они добиваются таких результатов? Оказалось, что не всегда генетика и правильный образ жизни помогают преодолеть черту в 100 лет, важны и психологические факторы. Например, у большинства людей, претендующих на долгую и счастливую жизнь, есть все эти черты. А у вас?

1. Оптимизм

6 черт характера, которые встречаются только у прирождённых долгожителей. Фото © Freepik

Долгожители обычно отличаются оптимизмом и умением находить хорошее в любой ситуации. Они не позволяют негативным эмоциям и мыслям овладеть собой и стараются видеть во всём положительное. Ведь злость, обида и раздражение, как известно, отнимают наши нервы и сокращают жизнь.

2. Адаптивность

Важная черта тех, кто хочет долго жить. Почему? Всё просто. Люди, умеющие адаптироваться к изменяющимся условиям и ситуациям, имеют меньший риск подвергнуться стрессу и психологическим проблемам. Кроме того, психологическая и физическая адаптивность упрощает в какой-то степени жизнь: душевные раны заживают активнее, а мозг быстрее находит варианты, как ему поступить в той или иной новой ситуации. Также умение не впадать в отчаяние и панику из-за изменившихся вдруг обстоятельств помогает беречь нервы и психическое здоровье.

3. Любопытство

Жили долго и счастливо: какие психологические установки помогут дожить до 100 лет? Фото © Shutterstock

Загадка: какая черта свойственна и детям, и будущим долгожителям? Ответ: любопытство. Такие люди совсем иначе воспринимают окружающий мир. Желание изучать и узнавать новое подстёгивает к постоянному обучению и, как следствие, к постоянной мозговой деятельности. А это огромный плюс и потенциальная возможность продлить себе жизнь. Ведь пожилые люди, у которых быстрая речь и живой ум, оказываются более адаптивными.

4. Упрямство

Ещё одна отличная черта характера, которая в целом во многом помогает по жизни. Те, кто имеет чёткие цели и стремление к их достижению, вряд ли захотят быстро кануть в Лету. Таких людей не страшат трудности, их только подстёгивают препятствия на пути. Упрямцы продолжают двигаться вперёд к желаемому, несмотря на возраст и физические ограничения.

5. Трудолюбие

Почему трудолюбие и оптимизм — те качества, которые помогут дожить до 100 лет? Фото © Freepik

Люди, которые работают и занимаются физической деятельностью, имеют меньший риск развития заболеваний сердца, диабета и прочих. Также трудолюбие помогает сохранять психическое здоровье и уменьшает риск развития депрессии и тревожных расстройств. Работа, хобби и занятие любимым делом могут дать человеку чувство удовлетворения от жизни, что также способствует долголетию.

6. Социальная активность

Те, кто хочет стать долгожителями, имеют ещё одну общую черту — они социально активны. То есть часто общаются с другими людьми и участвуют в различных мероприятиях. Почему это может продлить жизнь? Такая черта характера помогает пожилым людям сохранять психическое здоровье и бодрость духа.

Вот и получается, что долгожители — это люди, обладающие не только крепким здоровьем и удачной генетикой, но и имеющие определённые черты характера. Они-то и помогают сохранять здоровье и жизненную энергию на протяжении долгих лет.

Авторы Елизавета Терешкова