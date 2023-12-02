6 фраз, по которым легко определить счастливого человека

Счастье зависит не только от внешних факторов, но и от образа мышления. Если говорить себе приятные и жизнеутверждающие слова и просто настраиваться на лучшее, можно чаще чувствовать радость и довольство жизнью. Рассказываем о главных фразах, которые каждый день говорят счастливые люди.

1. "Я рад вас видеть"

Как распознать счастливого человека по его речи. Фото © Shutterstock

Коллеги, близкие, друзья, партнёр — не стоит недооценивать значимость каждого человека, который есть в вашей жизни. Чтобы подчеркнуть ценность, важно говорить, что вы рады его видеть, если это действительно так. Это можно делать мысленно, заходя в офис, или отмечать вслух при личной встрече. Такая фраза помогает настроиться на позитивный лад, а также проще относиться к окружающим.

2. "У меня получилось"

Когда вместо слов "мне пришлось" мы говорим "у меня получилось", то отделяем свободу действий от обязательств и начинаем относиться к жизни с благодарностью. Потому что большинство событий, которые с нами происходят, на самом деле являются результатом нашего собственного выбора.

Поэтому, возможно, вам не пришлось платить налог на имущество, а у вас получилось его заплатить. Это преимущество того, что у вас есть крыша над головой, канализация и отопление. Возможно, вам не пришлось успокаивать плачущего ребёнка посреди ночи, а у вас получилось это сделать. Когда он вырастет, вы будете скучать по этим полуночным объятиям, так что ещё один такой момент не помешает вам обоим.

3. "Я ни о чём не жалею"

Сожаления могут отравлять жизнь. Когда человек постоянно переживает за то, что случилось с ним в прошлом, он может не замечать хорошего в настоящем. Поэтому важно уметь отпускать сожаления, если хотите быть счастливее.

4. "Расскажи мне больше"

С помощью этих фраз вы с лёгкостью определите счастливую личность среди всех прочих. Фото © Shutterstock

Когда кто‑то начинает открываться, у нас часто возникает желание решить проблемы человека или дать ему совет. Но если вместо этого мы произносим простую фразу "Расскажи мне больше", то даём собеседнику понять: у нас есть время и энергия, чтобы его выслушать. А у него — возможность проанализировать собственные мысли и чувства. Такой подход помогает делать отношения с окружающими более близкими и глубокими.

5. "Нет"

Счастливый человек умеет ставить свои потребности, желания и предпочтения на первое место. А ещё расставляет границы с окружающими и не позволяет им влиять на его настроение. Поэтому "нет" — частый ответ человека, который счастлив. Он отказывается от предложений, которые ему не интересны, и не идёт на поводу у окружающих в страхе их расстроить.

6. "…пока ещё"

6 фраз, которые каждый день говорят только по-настоящему счастливые люди. Фото © Shutterstock