Только не зимой 2023/2024: Четыре модели зимней обуви, портящие любой образ

Обувь — это не только необходимый предмет гардероба, но и важный элемент стиля, нередко отражающий индивидуальность человека. Каждый сезон дизайнеры представляют новые коллекции, быстро становящиеся популярными среди стиляг. Однако, как и в любой другой отрасли, есть модели обуви, которые к определённому времени превращаются в антитренд. Давайте рассмотрим, какие сапоги не стоит покупать зимой 2024 года.

Высокие угги

Не носите эти модели обуви зимой 2024 года, если не хотите выглядеть колхозницей. Фото © Shutterstock

Высокие угги были очень популярны в начале 2000-х годов, когда знаменитости надевали их на красные дорожки, да и часто появлялись в повседневной жизни. Однако со временем эта модель обуви стала ассоциироваться с неуклюжим и некрасивым видом, а также с отсутствием вкуса. Кроме того, высокие угги не всегда подходят к одежде и могут выглядеть неуместно в определённых ситуациях. Зимой 2024 года люди предпочитают более элегантные и стильные модели обуви, которые лучше сочетаются с различными нарядами и подчёркивают индивидуальность.

Замшевые сапоги с декором

Антитренд зимы 2024: обувь. Фото © Shutterstock

Замшевые сапоги с декором были популярны в определённый и достаточно краткосрочный период времени. Зимой 2024 года дизайнеры склоняются к более минималистичному стилю. Кроме того, замша — это довольно капризный материал, требующий особого ухода и не всегда подходящий для носки в различных погодных условиях. Поэтому предстоящей зимой лучше отдать предпочтение более практичным и универсальным моделям.

Сапоги-чулки

Сапоги каких моделей окончательно вышли из моды? Фото © Shutterstock

Некогда невероятно стильная модель сапог с имитацией натянутых сверху носков, гольфов или даже колготок пользовалась бешеной популярностью. И селебрити, и подражающие им модницы мечтали заполучить пару новых сапог-чулок. Хорошо это или плохо, но их время прошло. Зимой 2024 года такая модель обуви окажется подтверждением, что в стиле надевшая их дама совершенно не разбирается.

Сапоги-йети

Снимите это немедленно: антитренд обуви 2024 года. Фото © Shutterstock