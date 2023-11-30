5 звёзд "Золотого граммофона" 2023 года, которые хотели впечатлить своим нарядом, но не вышло

1. Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова на премии "Золотой граммофон" 2023 года. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Волочкова от своего образа не отступает. Платье в пол, подчёркивающее худобу танцовщицы, яркий макияж, который больше подошёл бы для сцены, и много блёсток! Любой россиянин узнал бы Анастасию по одному её силуэту. Делает ли ей это честь? Это уже под вопросом. Ничего нового — ну и ладно!

2. Филипп Киркоров

Образ Филиппа Киркорова на музыкальной премии. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Филипп — тот ещё модник. Шоу артиста во многом любят именно за его шикарные образы. Например, на своём свежем сольнике певец переодевается двадцать раз! И на премии Бедросович тоже сменил наряды несколько раз. Было ли что-то сногсшибательное? По меркам самого Киркорова — отнюдь. А образ на красную дорожку — вообще скукотища! Довольно стильная скукотища, должны признать.

3. Стас Костюшкин с женой Юлией

Певец Стас Костюшкин с женой Юлией. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Намёк на парный образ от Костюшкина и его жены мы бы назвали так — "50 оттенков фиолетового". Певец, несмотря на яркие цвета, придерживается фасона, который сделал его популярным ещё двадцать лет назад: пиджак на голое тело.

4. Хвича Кварацхелия

Артист Хвича Кварацхелия на премии "Золотой граммофон" 2023 года. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вам, наверное, этот образ не понравится... Всё-таки мужчина должен оставаться мужчиной! Тем не менее это один из немногих нарядов церемонии, который в принципе достоин внимания. Артист явно подготовился к красной дорожке. Стоило ли оно того? Оставим вопрос открытым.

5. Стилист Эстель Семенчук

Стилист Эстель Семенчук. Фото © ТАСС / Артём Геодакян