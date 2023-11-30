5 звёзд "Золотого граммофона" 2023 года, которые хотели впечатлить своим нарядом, но не вышло
Узнайте, кто из известных личностей не смог впечатлить публику на главной музыкальной премии года, а у кого это получилось. Киркоров, Волочкова… Каждый из селебрити старался. Но чей образ признан самым шикарным? Рассказываем!
1. Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова на премии "Золотой граммофон" 2023 года. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Волочкова от своего образа не отступает. Платье в пол, подчёркивающее худобу танцовщицы, яркий макияж, который больше подошёл бы для сцены, и много блёсток! Любой россиянин узнал бы Анастасию по одному её силуэту. Делает ли ей это честь? Это уже под вопросом. Ничего нового — ну и ладно!
2. Филипп Киркоров
Образ Филиппа Киркорова на музыкальной премии. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Филипп — тот ещё модник. Шоу артиста во многом любят именно за его шикарные образы. Например, на своём свежем сольнике певец переодевается двадцать раз! И на премии Бедросович тоже сменил наряды несколько раз. Было ли что-то сногсшибательное? По меркам самого Киркорова — отнюдь. А образ на красную дорожку — вообще скукотища! Довольно стильная скукотища, должны признать.
3. Стас Костюшкин с женой Юлией
Певец Стас Костюшкин с женой Юлией. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Намёк на парный образ от Костюшкина и его жены мы бы назвали так — "50 оттенков фиолетового". Певец, несмотря на яркие цвета, придерживается фасона, который сделал его популярным ещё двадцать лет назад: пиджак на голое тело.
4. Хвича Кварацхелия
Артист Хвича Кварацхелия на премии "Золотой граммофон" 2023 года. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Вам, наверное, этот образ не понравится... Всё-таки мужчина должен оставаться мужчиной! Тем не менее это один из немногих нарядов церемонии, который в принципе достоин внимания. Артист явно подготовился к красной дорожке. Стоило ли оно того? Оставим вопрос открытым.
5. Стилист Эстель Семенчук
Стилист Эстель Семенчук. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Что это за женщина и что она делает на красной дорожке одной из главных музыкальных премий России? Google подсказывает: это стилист. Чем, конечно, удивляет. Интересно, чем руководствовалась девушка, когда собирала этот образ? И будет ли у неё после такого эффектного появления больше клиентов? Что-то подсказывает, что... возможно? А вы что думаете по поводу этого образа и всех остальных? Пишите в комментариях.
Wow
ТАСС / Артём Геодакян