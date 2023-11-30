Киркоров тайно женился и засветил обручальное кольцо с бриллиантами ценой с квартиру

По традиции каждое появление Филиппа Бедросовича на музыкальной премии "Золотой граммофон" сулит сенсацию. Свежо в памяти, как двенадцать лет назад поп-король громогласно объявил, что стал отцом. Тогда у него родилась дочь Алла-Виктория. Поэтому вчера, 29 ноября, увидев эпатажного артиста российской эстрады, все замерли в ожидании. Чем удивит Киркоров на этот раз?!

И не зря ждали! Первое, что так и бросается в глаза, — эпатажные и яркие наряды поп-короля. Ведущий самой премии и её непосредственный рекордсмен Филипп сначала появился в элегантном и необычном чёрно-белом костюме, а потом сменил его на второй — в блёстках. И самые внимательные заметили, что на безымянном пальце у Киркорова красуется весомое кольцо, украшенное бриллиантами. Нет сомнений, что такое будет стоить несколько миллионов рублей, а это целая квартира…

Филипп Киркоров появился с обручальным кольцом на пальце. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Во время общения на ковровой дорожке Филипп Бедросович недвусмысленно намекнул, что уже тайно связал себя узами брака. И на вопрос, обручальное ли это кольцо, в своей дерзкой и лукавой манере ответил, что поздно же все опомнились. Однако (что тогда, что сейчас) ни имени, ни внешности своей суженой король российской эстрады не раскрывает. Только периодически рассказывает, что нашёл своё счастье и ту самую женщину, рядом с которой хочется быть.

Напомним, что после развода в 2005 году с Аллой Пугачёвой Филипп Киркоров официально женат больше не был. По крайней мере, не рассказывал об этом ни поклонникам, ни коллегам. А тут вон как гордо заявился на премию уже окольцованным! Хочется спросить только одно: "Кто твоя жена, Филипп?"