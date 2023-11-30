5 главных стереотипов о женщинах, которые не имеют ничего общего с реальностью

Стереотипы о женщинах существуют веками и оказывают негативное влияние на общество. Одни из них имеют какое-то обоснование, другие — просто сказки, в которые мужчинам удобно верить. Рассмотрим пять примеров как раз из последних. Пора кому-то разрушить эти мифы.

Миф 1: Прирождённые домохозяйки

Стереотипы о женщинах, которые вредят всем. Фото © Shutterstock

Стереотип, согласно которому женщина должна быть домохозяйкой и заниматься только домашними делами и воспитанием детей, давно устарел. Ну реально, абсурдно это кому-то объяснять, но девушки имеют право на карьеру, равные возможности и свободу выбора. А если вы как-то против этого и продолжаете поддерживать стереотип, то, очевидно, живёте в какой-то параллельной реальности. Ничем хорошим это не закончится.

Миф 2: Женщина либо умная, либо красивая

Ещё один распространённый стереотип о женщинах заключается в том, что они могут быть либо умными, либо красивыми. Частенько доходит даже до того, что и сами девушки ведутся на такой нарратив: выбирают! Конечно, представление ложное. Женщины могут быть и умными, и красивыми одновременно. Не надо ставить себя перед несуществующим выбором. Да и парни оказываются в неловком положении: вы тоже заслуживаете себе умную и красивую спутницу! Это реально!

Миф 3: Женщины не разбираются в технологиях

Распространённые стереотипы о женщинах, в которые давно пора перестать верить. Фото © Shutterstock

Старый шаблон о том, что женщины неспособны разобраться в технических вопросах... сомнительный. Давайте не будем грести всех под одну гребёнку. Сама концепция того, что у кого-то меньше способностей из-за каких-то врождённых черт… Сами знаете, как это называется. Да и будем честны, дайте любой девушке телефон и смотрите, как она за несколько минут устроит расследование по поиску соцсетей нового краша подруги.

Миф 4: Женское нет значит да

Один из самых распространённых и вредных стереотипов о девушках. Мол, если та говорит нет, то на самом деле имеет в виду совсем другое. Но вот что, парни, такой подход крайне опасен. Одно неверное толкование отказа может привести к нарушению границ, насилию, а как результат… Сами понимаете. Никто вот этого не хочет. Поэтому не надо пытаться додумывать, что там на самом деле подразумевалось. Если есть подозрение, вы так и спросите: это "нет" значит "попробуй ещё раз" или "нет"— "отвали"? Вопросов будет меньше.

Миф 5: Они так любят сплетничать!

Мифы о женщинах, которые пора забыть мужчинам. Фото © Shutterstock

Ещё один распространённый стереотип о женщинах заключается в том, что они постоянно сплетничают и интересуются чужими делами… Ну да, а кто святой? К тому же, как показывает практика, тут дело вовсе не в гендере. "Мальчики такие мальчики", но тоже обожают перемыть косточки друг другу. А стереотипы и навешивание ярлыков только создают разделение и недопонимание.