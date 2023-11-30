Россиян предостерегли от ошибки, которая враз растопчет самооценку ребёнка

Родители напрасно полагают, что ребёнок забудет о своём неудобном вопросе, если на него не будет дан ответ. Попытки отмолчаться в такой ситуации лишь обрекают психику пострелёнка на проблемы, рассказала психолог Кира Гольдштейн.

По словам эксперта, детям свойственно заводить разговоры на запретные темы. Они познают мир и интересуются всем загадочным, что их окружает. Если интерес ребёнка каждый раз будет пресекаться на корню, это негативно отразится на его самооценке.

"Он будет чувствовать себя неуверенно в общении со сверстниками", — пояснила психолог "Газете.ru".

Чтобы избежать неловкостей, разговоры с ребёнком на разные темы необходимо начинать до того, как у него появится доступ в Интернет. В то же время попытки малышей найти информацию в Сети не должны караться. Чтобы разрядить атмосферу, можно использовать шутки и примеры. Ключевую роль в таких беседах играет доверие со стороны детей.

"Будьте готовы к тому, что ребёнок может иметь своё мнение по обсуждаемым вопросам. И не забывайте, что правильных ответов на неудобные вопросы не существует, главное — быть честным и открытым", — подытожила Гольдштейн.