6 важных вещей, которым может научить только лучшая бабушка Дети, попадая к бабуле, как будто оказываются на другой планете, впитывая в себя её советы. Так что у каждой бабушки очень важная роль — любить и передавать внучкам житейскую мудрость. 22 ноября, 06:00 6 важных вещей, которым может научить только лучшая бабушка. Фото © Shutterstock

Зачем маленькому человеку бабушки, иногда даже целых две, когда уже есть и мама, и папа? Оказывается, бабули очень важны. С ними ребёнок получает те "виды" любви и заботы, которые недоступны даже с самыми любящими мамой и папой. Считается, что если родители воспитывают ребёнка, отвечают за него перед социумом, то бабушки и дедушки просто любят. У них своя особая роль в жизни детей. Однако она может не только обрушить на внуков свою любовь, ласку и миллион пирожков с картошкой, а ещё и многому научить. Об этом и поговорим в нашей статье.

1. ​​Не тратить деньги впустую

Жить экономно в современном мире — бесценный навык. Бабушки могут научить своих внуков и внучек не тратить деньги на ненужные вещи, а пользоваться тем, что уже есть.

2. Помогать нуждающимся

Этим мудрым жизненным урокам может научить только бабушка. Фото © Shutterstock

Когда ребёнок с бабушкой отправляется в магазин, она покупает ему сладости, корм для бездомных кошек или собак. У бабушек нет всего того, что имеем мы сейчас, однако они находят средства и возможности помогать тем, кто нуждается в помощи.

3. Родители тоже ошибаются

Бывает же, что родители совершают ошибки и теряют ощущение справедливости? Кто мог заступиться за внуков и направить своих взрослых уже детей на путь истинный? Конечно, бабушка. Она-то знает, что даже взрослым за неправильные поступки бывает стыдно — надо только их немного пожурить. В то же время бабуля спокойно объясняет внукам, почему папа с мамой принимают те или иные решения. А как же, ведь их тоже воспитывала она!

4. Иногда можно немного хулиганить

Лучшая бабушка на свете: какие задачи есть у бабули. Фото © Shutterstock

А ещё бабушки разрешают детям мелкие проказы, умеют хвалить, а небольшая похвала всегда полезна малышу. Почему? Так у детей вырабатывается навык принятия бескорыстной любви, которую не нужно заслуживать. Кроме того, при взаимодействии с бабушкой у ребёнка формируется понимание того, что везде существуют разные социальные роли и формы поведения. В семье он себя может вести одним образом, в школе — иначе, а с бабушкой совсем по-другому. Уважительное отношение родителей к ней может стать для ребёнка образцом поведения.

5. Доверять житейской мудрости

Если из-за неприятностей не получается заснуть, бабушка укроет тёплым одеялом со словами: "Утро вечера мудренее". Если обидела любимая подруга, бабушка успокоит: "Она не со зла". Упал и поранил коленку? Бабуля подует на ранку и прогонит боль той самой загадочной и отчасти жестокой приговоркой: "У собачки боли, у кошки боли, а у внучки не боли". Бабуль, зачем у собачки и кошечки будет болеть? Ответа, кажется, не знает даже она. Может, бабушка и не читает умных книжек и не знает психологических терминов, но жизненный опыт тут намного полезнее.

6. Знать историю семьи, свою родословную

Чему должна научить внучат каждая бабушка. Фото © Shutterstock

Обычно у бабушек больше времени на внуков, поэтому они с удовольствием занимаются с ними школьными уроками, беседуют на темы, которые интересны детям, готовят вкусную и полезную еду. А ещё рассказывают о своём детстве, о том, как отмечали праздники, какие любили игры. Бабушка бережно хранит семейный альбом с фотографиями. Долгие рассказы о традициях, её предках передаются из поколения в поколение. Вместе с бабулей дети могут нарисовать генеалогическое древо, потому как она легко ориентируется в сложных семейных связях. При помощи древа ребёнок визуально увидит развитие его рода, узнает о традициях своей семьи.

Бабушки помогают детям лучше понять себя, отличать плохое от хорошего, закладывают основу доброты и чуткости к другим людям. Единственное, что они не должны забывать, что в воспитании ребёнка всё же главные — родители.

Авторы Сергей Трофимов