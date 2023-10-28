15 историй про крутых бабушек и дедушек, которых обожают и внуки, и вообще все вокруг

Собрали 15 невероятно смешных и вдохновляющих историй о бабушках и дедушках, чей праздник отмечается 28 октября, которыми поделились наши соотечественники. Они ещё раз доказывают, что возраст — это только лишь цифра, а душа может быть молодой и искать приключений в любом возрасте.

"Я пристрастилась к онлайн-играм на компьютере. Внуки показали. Уже больше года почти каждый день провожу в играх по 10–12 часов. Мне 64 года, четверо детей, шестеро внуков, за плечом почти 40 лет трудового стажа на госслужбе, поэтому пенсия хорошая. Внуки считают меня крутой, а дети думают, что у меня кукуха поехала", — Подслушано.

"Менял жалюзи в онкодиспансере. Жутковато, печально, горько. Один дедок лет 60 очень порадовал: когда я пришёл к нему в палату, он рассказывал анекдоты и смеялся над новостями. Я там был недолго, но этого хватило, чтобы понять, что надо любить жизнь СЕЙЧАС. Когда накатывает мрак, в голове всегда вспоминаю его. Я не знаю, сколько он ещё прожил, думаю, что недолго, вид у него был очень не очень, но он улыбался. А я, здоровый и молодой, унываю", — Подслушано.

"В магазине, когда доставал деньги из кармана, выронил две пятисотрублёвые купюры. Не успел поднять их, как с конца очереди подбегает бабулька и с ехидной фразой "Что упало, то пропало" хватает деньги и бегом к дверям. Потом резко останавливается, возвращает мне деньги и говорит: "На, растяпа, я пошутила". Все ржут, а я стою, забыв, что купить хотел", — Подслушано.

Как бабушки и дедушки доказывают, что возраст — только цифра. Фото © Shutterstock

"В 15 лет была очень толстой. Мама называла жирной уродиной и говорила: "Лучше бы я тебя вообще не рожала, жируху". На нервной почве ещё больше ела. Однажды бабушка узнала об этом и забрала к себе. В еде меня особо не ограничивала, каждый день делала комплименты. Мы ежедневно делали зарядку, гуляли, бабуля даже пошла со мной в зал! За год я достигла веса здорового человека (при моём росте). В универ я поступила стройной и подтянутой. Благодаря бабуле я научилась любить и ухаживать за собой", — Подслушано.

"В институте был у нас предмет — землеведение. Вёл его старый шустрый дедок. Однажды у нас было практическое занятие на местности: учил нас (20 девчонок) ходить по азимуту. И вот целую пару мы шли от института (он был на окраине города) куда-то по полям и лесам по маршруту, им составленному по азимуту. Вышли на окраину деревни. И тут он выдаёт: "Наше занятие окончено. В этой деревне у меня дача. Если вы усвоили тему, то легко найдёте обратную дорогу". Домой добирались на попутках", — Подслушано.

"Шла сегодня с работы, жутко торопилась домой, так как была запланирована встреча. Ну и на пустой улице решила пробежать на красный. То же самое решила сделать бабушка с другой стороны дороги. И она просто повергла меня своим остроумием, когда, пробегая мимо меня, подмигнула и сказала: "Эх, какие мы с тобой дерзкие девушки". Бабушке далеко за 70 на вид", — Подслушано.

"Живёт у нас в доме один дедок лет 70–75. Каждый день с шести-семи утра он выходит на прогулку, гуляет часов пять, потом домой на обед и снова гуляет до вечера. В дождь, снег, мороз, жару — неважно. Весь район его знает: со всеми поговорит, узнает, как дела, какие новости. Как-то неделю его не было видно. Оказалось, в больнице на плановом обследовании был. За эту неделю его все потеряли, спрашивали, где пропадал. Хочу его со своим дедом познакомить, чтобы вместе гуляли", — Подслушано.

"Моя семья очень негативно относится ко всем телесным модификациям (будь то пирсинг или тату). Я начала забиваться в 14 лет, каждые два года по татуировке. В 16 проколола хрящ, в 18 — соски, в 19 — язык. Родители даже не подозревают об этом, хотя жила я до 18 лет с ними. И вот как-то захожу я в гости к бабуле, переодеваюсь, а она заходит и видит все художества и пирсинг. На что выдаёт: "Ну слава богу, хоть внучка у меня нормальная!" И показывает своё тату на всё бедро", — Подслушано.

Истории о бабушках и дедушках, которые так и кричат: "Эти люди лучшие на свете". Фото © Shutterstock

"Мой молодой человек одинаково идеально говорит и на испанском, и на русском. Любит со мной говорить на испанском, чтобы я его тоже выучила. Так вот, прилетели мы с ним из отпуска домой, в Москву, в аэропорту стоим у ленты, по которой багаж едет. Старенькая-старенькая маленькая бабулечка в пуховом платочке лет так 70–80 просит нас помочь ей снять чемоданы с ленты. Молодой человек берёт один чемодан, а меня на испанском просит помочь взять второй. Бабулечка, естественно, подумала, что мы иностранцы, и на таком очень ломаном, с таким деревенским немного акцентом, медленно, боясь ошибиться, говорит: "Тэнкью вери мач!" Как это было мило! Весь день радуюсь и вспоминаю её", — Подслушано.

"Сильно заболела бабушка. Друг семьи — врач — выписал лекарства вечером. Бабушке стало ещё хуже, а на улице мороз сильнейший. Дед этим же вечером пошёл в аптеку. Приходит, ба его целует и говорит: "Вот по холоду тебя заставила идти". А дедуля ей отвечает: "Ради тебя я на край света пойду!" — Подслушано.

"Моя бабушка, которой 72, та ещё шалунья. Когда на пешеходе видит рядом брутального мужика, просит его помочь перейти дорогу. Те, конечно, не могут отказать старушке, а она потом хвастается: "Сегодня опять шла под ручку с красавчиком", — Подслушано.

"Студенчество, весна, денег не особо, а праздника хочется. Взяли с подружкой чекушку, в парке заняли самую незаметную скамейку, сидим, общаемся. Тут на соседнюю скамейку бабушки подсаживаются, мы алкоголь прячем, но понятно, что они заметили. Видно, что начали обсуждать. Я иду к баку выбросить мусор, тропинка у них за спиной, и слышу: "Вот, Сергеевна, молодёжь пошла, смотреть стыдно. Мы с тобой в их возрасте меньше пол-литра и не брали никогда!" Систему мне сломали", — Подслушано.

Забавные и милые истории о бабушках и дедушках. Фото © Shutterstock

"Бабушка — кадр: стало ей плохо (живёт одна). Хотела вызвать скорую, но поняла, что дома срач, так пока убирала, то и умирать передумала", — Подслушано.

"Мой дед давно мечтал о самокате или о роликах. Подарили ему самокат на день рождения. Теперь он каждый день на нём на работу ездит! Когда буду пенсионеркой, хочу быть такой же активной и находчивой, как дедуля", — Подслушано.

"Послала меня мама отнести бабушке холодец вечером, а к ней сестра приехала. Картина маслом: сидят две принцессы в бигуди, красят ногти. Одной 88 лет, другой — 85. Я им: "Девочки, холодца не желаете?" — "Ты что, мы после шести не едим!" И давай мне стихи собственного сочинения читать", — Подслушано.